Конкурс «СМИротворец» побил рекорд по количеству участников

Оргкомитет всероссийского конкурса «СМИротворец» закончил приём заявок. Поступило больше 14 тысяч материалов из 1 378 СМИ и блогов. Это самая большая цифра за 12 лет конкурса. Почти четверть источников — блоги и видеоблоги.

— Номинацию «Блоги» мы ввели год назад. Они конкурируют за молодую аудиторию, для которой интернет — главный источник новостей. У СМИ есть преимущество — это объективность и профессионализм. А за блогерами — умение говорить с аудиторией на одном языке и быстрый отклик на острые темы. «СМИротворец-2020» будет интересным по контенту и охвату межнациональных и межконфессиональных отношений, — рассказала председатель оргкомитета конкурса Маргарита Лянге.

В этом году участники конкурса состязаются в номинациях «Печать», «Телевидение», «Радио», «Интернет» и «Блоги». Предусмотрены специальные номинации «Детские и молодёжные СМИ» и «Поколение мультимедиа». В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне СМИ особенно обращаются к общей памяти. Эти материалы рассмотрят в номинации «Нация победителей».

Два окружных этапа «СМИротворца» пройдут в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Сейчас жюри региональных этапов проводят удалённое голосование. Назовут победителей в последних числах октября. Весь конкурс завершится 30 ноября церемонией награждения лауреатов в Москве, сообщают организаторы конкурса.

Конкурс «СМИротворец-2020» проводится Гильдией межэтнической журналистики и Федеральным агентством по делам национальностей, а также при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Общественной палаты России.