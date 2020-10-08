Областные депутаты хотят обновить основной закон Приамурья

В Законодательном собрании Амурской области создали специальную рабочую группу по внесению изменений в основной закон региона. Как сообщает пресс-служба амурского парламента, всё это стало необходимым после принятия поправок в Конституцию РФ.

— Например, статья о выборах губернатора области. Мы знаем, что в Конституцию внесены новые требования, предъявляемые к высшему должностному лицу. Кандидат на эту должность должен проживать постоянно на территории РФ. Вообще же нужен комплексный подход к Уставу, к каждой его главе. Мы не можем обойти вниманием те статьи, где речь идёт о русском языке как государственном. Будем обсуждать, оставлять ли эту норму в Уставе либо убирать, считая, что он напрямую регламентируется Конституцией, либо нужно посмотреть, какие народы проживают на территории области, и признать некоторые языки, которыми пользуемся, — рассказал председатель комитета по законодательству Евгений Тюхаев.

А ещё в заксобрании говорят, что изменений потребуют и другие региональные законы и постановления.