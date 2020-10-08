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8октября
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сегодня, 14:20 4

Областные депутаты хотят обновить основной закон Приамурья

Областные депутаты хотят обновить основной закон Приамурья

В Законодательном собрании Амурской области создали специальную рабочую группу по внесению изменений в основной закон региона. Как сообщает пресс-служба амурского парламента, всё это стало необходимым после принятия поправок в Конституцию РФ.

— Например, статья о выборах губернатора области. Мы знаем, что в Конституцию внесены новые требования, предъявляемые к высшему должностному лицу. Кандидат на эту должность должен проживать постоянно на территории РФ. Вообще же нужен комплексный подход к Уставу, к каждой его главе. Мы не можем обойти вниманием те статьи, где речь идёт о русском языке как государственном. Будем обсуждать, оставлять ли эту норму в Уставе либо убирать, считая, что он напрямую регламентируется Конституцией, либо нужно посмотреть, какие народы проживают на территории области, и признать некоторые языки, которыми пользуемся, — рассказал председатель комитета по законодательству Евгений Тюхаев.

А ещё в заксобрании говорят, что изменений потребуют и другие региональные законы и постановления.

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#закон

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Комментарии
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  • Подпольная империя

    Подпольная империя
    1 час назад

    А почему только половина в наморндиках?

    Почему Роспотребнодзор не организовал проверку и не штрафанул как следует?

    Почему только жителям не допускается нарушать законы, а депутаты могут?

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    помниться как только депутатам гор.думы доверили внести изменения в Устав города, то горожане сразу потеряли право выбора мэра но при этом депутаты сами меркуют кого под себя назначить. И теперь мы имеем недоумков при которых, то тракторишки для тротуаров с Шимановска закупаются без аукционов в огромных количествах, то улицы для укладки асфальта взрываются по любому поводу (город превратился в полигон какой то, кругом окопы и перекопы, то микрорайон тонет захлебываясь при любом дождике...

  • Noir

    Noir
    15 минут назад

    Подпольная империя, а вы думаете в Роспотребнадзоре соблюдают свои же правила?

  • хаййп

    хаййп
    12 минут назад

    А для людей живущих в области депутаты не чего не хотят сделать? Например снизить коммуналку, снизить кап.ремонт, убрать транспортный налог и т.д..??? Когда уже депутаты начнут делать хоть что нибудь для улучшения жизни людей в области?

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