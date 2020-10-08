Для амурских школьников проводят бесплатные экскурсии

Фото: amurobl.ru

В Приамурье стартовала всероссийская программа «Дороги Победы. Путешествия для школьников». Дети смогут побывать на бесплатных однодневных экскурсиях.

Амурская область присоединилась к реализации всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников». Для учащихся школ организуют бесплатные однодневные исторические экскурсионно-туристические маршруты по музеям и местам боевой славы, сообщает портал правительства Приамурья.

— Проект «Дороги Победы» — это совместный проект Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества и Агентства развития внутреннего туризма. На Дальнем Востоке мы второй регион, который вошёл в данный проект, первым регионом стал Приморский край, они стартовали 23 сентября. В рамках проекта в течение месяца для детей будут проводиться однодневные экскурсии по трем патриотических маршрутам. Участниками проекта «Дороги Победы» станут около тысячи амурских школьников, — прокомментировала Надежда Доргунова, министр культуры и национальной политики области.

Целый месяц сотрудники Амурского областного краеведческого музея имени Г.С. Новикова-Даурского планируют проводить познавательные экскурсии, участниками которых станут дети в возрасте от 7 до 18 лет.

Первые экскурсионные маршруты организовали для воспитанников Благовещенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Мечта» и учащихся одной из школ Благовещенска.

Во время экскурсии «Амур родной мой, край казачий!» воспитанники центра «Мечта» познакомились с историей амурского казачества и посетили исторические и памятные места Благовещенска: мемориал в память о русских землепроходцах, поклонный крест на месте захоронения забайкальских казаков, памятник казакам-первопоселенцам, первую улицу города — Рёлочную.

Второй маршрут – «И мужество, как знамя, пронесли» – познакомил учащихся пятого класса с экспозицией Ивановского районного краеведческого музея и историческими местами села Ивановка. Большое впечатление на школьников произвела открытая площадка с образцами советской военной техники, расположенная рядом с музеем.

Записаться на экскурсию можно по телефону 77-53-83.