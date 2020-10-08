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8октября
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сегодня, 12:34 0

Михаил Жванецкий уходит со сцены

Михаил Жванецкий уходит со сцены
Фото: Twitter

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение прекратить публичные выступления из-за возраста, сообщил РИА Новости представитель артиста Олег Сташкевич.

— Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность, — рассказал собеседник агентства.

По словам Сташкевича, информация о выступлениях, опубликованная на официальном сайте артиста, не является актуальной.

— За официальным сайтом мы не проследили. Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи. Но информация, видимо, осталась, — добавил он.

Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений Михаил Жванецкий 6 марта отметил 86-летие. Он является народным артистом РФ, лауреатом премии президента России.

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#культура

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