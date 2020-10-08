В Белогорске разыскивают мужчину, обманувшего кассира

Фото: ria.ru

Полиция Белогорска просит помочь установить личность мужчины, которого подозревают в совершении мошенничества. Сотрудница одного из магазинов города заявила в полицию о хищении денежных средств из торговой точки.

— Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, размещённых в магазине, и установили, что 19 сентября в обеденное время в магазин зашёл мужчина. Он попросил кассира разменять мелкие купюры общей суммой 20 тысяч рублей на более крупные по номиналу банкноты. Девушка передала ему всю необходимую сумму. Мужчина, спрятав часть этих денег, сообщил, что не хватает ещё 10 тысяч рублей. Сотрудница магазина поверила мужчине и отдала ему эти деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело, — рассказали в полиции.

Полиция просит всех, кто может помочь в установлении личности подозреваемого, сообщить об этом в дежурную часть МО МВД России «Белогорский» по телефонам: 8(41641) 2-07-53, 8-914-602-85-62 или 02, 102 — с мобильного, либо можно обратиться в ближайший отдел внутренних дел.

Подозреваемому на вид около 50-60 лет, мужчина крупного телосложения. На момент совершения преступления был одет в чёрные штаны, чёрную ветровку, чёрную кепку с козырьком, при себе имел чёрную сумку, сообщает УМВД России по Амурской области.