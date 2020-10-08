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8октября
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сегодня, 12:25 0

С 1 ноября ПТС в России будут выдавать только в электронном виде

С 1 ноября ПТС в России будут выдавать только в электронном виде
Фото: Минпромторг РФ

Очередные новшества ждут российских автомобилистов. С 1 ноября в стране перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства. Теперь «птски» станут электронными.

«После 1 ноября хождение бумажного ПТС не ограничат — документами можно будет пользоваться, как и раньше. А вот на новые производимые в России автомобили, а также на ввозимые в обязательном порядке будут оформлять только ЭПТС», опубликовано на autonews.ru.

При этом оформить документ можно будет как через организацию-изготовителя, так и через импортёра, если машину привезут из-за границы.

По информации, опубликованной на том же autonews.ru, электронные паспорта вберут в себя всю подробную информацию об автомобиле.

«В ЭПТС содержатся самые подробные данные об автомобиле: масса, мощность двигателя и другие технические характеристики, VIN-номер, данные о пробеге, сведения о прохождении техосмотра, наличие каких-либо ограничений при покупке/продаже, которые вносят банки, лизинговые компании. Постепенно этот список будет расширяться, например, появятся данные от судебных приставов или информация о внесении изменений в конструкцию — от ГИБДД. Информация ЭПТС хранится в отдельной системе электронных паспортов. Каждый участник системы ЭПТС имеет возможность вносить информацию в документ в рамках своего доступа и компетенций, определенных отдельным постановлением правительства. Например, оператор техосмотра может внести сведения о результатах ТО, дилеры вносят сведения о прохождении техобслуживания и продаже автомобиля, сотрудники ГИБДД — сведения о проведении регистрационных действий и свои особые отметки. Все эти процессы максимально автоматизированы и данные оперативно обновляются», объяснили журналисты autonews.ru.

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