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сегодня, 12:03 0

Российский космонавт считает, что человечество уже занесло жизнь на Марс

Российский космонавт считает, что человечество уже занесло жизнь на Марс
Фото: Zen.yandex.com

Человечество уже занесло жизнь на Красную планету, отправив туда автоматические станции и роверы, считает российский космонавт Олег Артемьев. Об этом он рассказал в ходе телемоста с Центральной Америкой, организованного центром «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, пишет РИА Новости.

— Я думаю, что, на самом деле, жизнь уже на Марсе есть, и она занесена, скорее всего, нами уже. Потому что вот те марсоходы, роверы, те станции, которые долетали до Марса — как бы мы их ни обрабатывали, как бы мы их ни чистили и как бы они ни проходили карантин — все равно они в каком-нибудь закуточке привезли с собой самые простейшие микроорганизмы», — сказал он.

— И несмотря на то, что на Марсе не земные условия, эти микроорганизмы выжили и начинают эволюционно развиваться, — добавил космонавт.

Он напомнил, что на российском сегменте Международной космической станции проводился эксперимент «Тест», доказавший способность микроорганизмов выжить в открытом космосе.

— Поэтому когда человек ступит на Марс, то он, наверное, обнаружит какую-то жизнь, очень похожую на земную, но уже более приспособленную к условиям Марса, — сказал космонавт.

Артемьев совершил два космических полета на борту МКС в 2014 и 2018 годах суммарной длительностью год (366 суток) и выполнил три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью более 20 часов.

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#космос #жизнь

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