Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:50 9

В 800-м квартале Благовещенска на месте водоёма построят школу

В 800-м квартале Благовещенска на месте водоёма построят школу
Фото: www.instagram.com/p/CGBzvzRgqLw/?igshid=g3fftw7pe34

В Благовещенске на месте водоёма в 800-м квартале всё-таки будет школа. Горячие споры по поводу этой территории продолжаются уже год.

— Пруда не будет. Когда мы въезжали в квартиру на Тайване 12 лет назад, нам обещали, что скоро здесь построят школу и детский сад. А пока на месте школы плавают утки, а на месте сада ловят рыбу, — написала жительница, проживающая по адресу: улица Строителей, 79/3, в своём инстаграм-аккаунте.

Женщина утверждает, что в этот пруд вода стекает со всего района, особенно после дождей. Она рассказала, что в течение лета по инициативе одного из депутатов края пруда отсыпали, но вода продолжает прибывать. Жители боятся, что при строительстве округу может затопить.

— В ответе написали, что сделают ливнёвки. Если их сделают плохо, то вода будет либо в школе, либо в близлежащих домах, — написала жительница.

Женщина предложила перенести место строительства на несколько метров дальше — за улицу Шафира. А на месте стихийного водоёма сделать пруд: углубить дно и укрепить берег. Так район избавится от воды и приобретёт ещё одно место отдыха. В комментариях к посту женщину поддержали горожане.

— И вроде бы всё логично — там, где утки и рыбки плавают, должен быть пруд. В Оренбурге построили многоэтажные дома на месте, которое когда-то заливало. Дома дали крен. Страшно представить, чем это может кончиться, — рассказала другая благовещенка.

В администрации пояснили, что нельзя строить учебные заведения просто там, где захочется.

— Строительство происходит в соответствии с генеральным планом застройки города Благовещенска и с правилами землепользования и застройки. Поэтому просто так поменять территорию не получится. На место уже выезжал мэр Благовещенска Олег Имамеев. Он подтвердил, что строительство должно быть там, где изначально планировали, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Там также подчеркнули, что на создание мест общественного отдыха выделяются средства. Например, в этом году создаётся сквер имени Кузнецова напротив ДВОКУ. Также запланировано строительство парка в районе судостроительного завода.

Просмотров всего: 2264

#дети #жизнь #образование #отдых #строительство

распечатать


Общество

Амурупрадор ищет специалистов для строительства мостов и дорог

Общество

В Благовещенске волонтёры собрали полтонны макулатуры
Общество 3

«Земские учителя» в Амурской области получили свои миллионы

Общество

Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Ломоносов» в Благовещенске
Комментарии
Показать все (9)
  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    3 часа назад

    Вы центргорода в порядок привелите. А то реально как в деревне живём.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    "район избавится от воды и приобретёт ещё одно место отдыха. В комментариях к посту женщину поддержали горожане"

    Тоже поддержу и заодно вода нашла себе уже место. Углубить - отличная мысль!

  • Ольга1972

    Ольга1972
    3 часа назад

    Потом будут воду откачивать посрами. Да ещё и как назло установят электрощитовую в подвале, чтобы потом она могла замкнуть. У нас в России 2 про темы: те кто решил построить школу на месте водоема и дороги

  • Подпольная империя

    Подпольная империя
    3 часа назад

    это что за новая единица измерения - "поср"? ... откачивать посрами

  • Станислав 28

    Станислав 28
    2 часа назад

    Только в России там где люди переходят дорогу, вместо пешеходного перехода поставят забор. Также и сдесь. От любого плана можно отойти но мешает бюрократия и нежелание нести ответственность за свои действия. Такие они "слуги народа".

  • Алексей Исаев

    Алексей Исаев
    2 часа назад

    В соответствии с генеральным планом надо было Мухина замкнуть на Дьяченко, но там построили дом. Гениально!

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    *помпами

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Никакого водоёма там раньше не было, смотрите съемки под проектирование 800 квартала, а вот то, что в районе улицы Строителей перекрыли естественный сток воды-это факт, так что воду этого "озера" надо убирать...

  • 28ups

    28ups
    53 минуты назад

    появляется вопрос, и чем же занимался бывший первый заместитель мэра города?

Показать все (9)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь