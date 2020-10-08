В 800-м квартале Благовещенска на месте водоёма построят школу

— Пруда не будет. Когда мы въезжали в квартиру на Тайване 12 лет назад, нам обещали, что скоро здесь построят школу и детский сад. А пока на месте школы плавают утки, а на месте сада ловят рыбу, — написала жительница, проживающая по адресу: улица Строителей, 79/3, в своём инстаграм-аккаунте.

Женщина утверждает, что в этот пруд вода стекает со всего района, особенно после дождей. Она рассказала, что в течение лета по инициативе одного из депутатов края пруда отсыпали, но вода продолжает прибывать. Жители боятся, что при строительстве округу может затопить.

— В ответе написали, что сделают ливнёвки. Если их сделают плохо, то вода будет либо в школе, либо в близлежащих домах, — написала жительница.

Женщина предложила перенести место строительства на несколько метров дальше — за улицу Шафира. А на месте стихийного водоёма сделать пруд: углубить дно и укрепить берег. Так район избавится от воды и приобретёт ещё одно место отдыха. В комментариях к посту женщину поддержали горожане.

— И вроде бы всё логично — там, где утки и рыбки плавают, должен быть пруд. В Оренбурге построили многоэтажные дома на месте, которое когда-то заливало. Дома дали крен. Страшно представить, чем это может кончиться, — рассказала другая благовещенка.

В администрации пояснили, что нельзя строить учебные заведения просто там, где захочется.

— Строительство происходит в соответствии с генеральным планом застройки города Благовещенска и с правилами землепользования и застройки. Поэтому просто так поменять территорию не получится. На место уже выезжал мэр Благовещенска Олег Имамеев. Он подтвердил, что строительство должно быть там, где изначально планировали, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Там также подчеркнули, что на создание мест общественного отдыха выделяются средства. Например, в этом году создаётся сквер имени Кузнецова напротив ДВОКУ. Также запланировано строительство парка в районе судостроительного завода.