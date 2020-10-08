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Соревнованиям быть: «Кросс нации» состоится в Благовещенске 17 октября

Соревнованиям быть: «Кросс нации» состоится в Благовещенске 17 октября
Фото: @begkmechte

Ежегодный массовый забег «Кросс нации» пройдёт в следующую субботу, 17 октября, в районе базы «Динамо» в Моховой Пади. Участникам соревнований предложено бежать дистанцию в 3 или 5 километров.

Для участия нужно заполнить анкету по ссылке в шапке профиля @begkmechte. Необходимо иметь при себе справку с допуском к забегу на 3 и 5 километров в зависимости от дистанции, на которую зарегистрировались. Телефоны организаторов: 8-924-679-00-09 — Алексей, 8-924-679-74-40 — Наталья Владимировна.

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#здоровье #спорт

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    32 минуты назад

    проводится "Кросс нации", а заявки заполняет "Бег к мечте"????

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