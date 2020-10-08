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8октября
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сегодня, 10:54 0

Лечение Дональда Трампа от COVID-19 стоило свыше $100 тыс.

Лечение Дональда Трампа от COVID-19 стоило свыше $100 тыс.
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Лечение президента США от коронавируса в течение трех дней обошлось в более 100 тыс. долларов, сообщает ТАСС. Такую стоимость опубликовала в среду газета The New York Times.

Издание включило в подсчеты не только стоимость анализов на коронавирус нового типа, применения различных сывороток на основе антител и размещения в медицинском центре имени Уолтера Рида. Газета учла также и транспортировку президента на вертолете из Белого дома в центр и обратно. Кроме того, учтены и непредусмотренные расходы на процедуры или лекарства, не подпадающие под действие стандартной медицинской страховки. В таких случаях в США стоимость лечения значительно возрастает, поясняется в материале.

Оценки представлены сугубо на основании специфики и нюансов американской системы здравоохранения.

Трамп в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. Позже в этот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В понедельник Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Как сообщил в среду лечащий врач американского лидера Шон Конли, у президента уже в течение суток не наблюдаются симптомы вызываемого коронавирусом заболевания.

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#коронавирус #США

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