Лечение Дональда Трампа от COVID-19 стоило свыше $100 тыс.

Издание включило в подсчеты не только стоимость анализов на коронавирус нового типа, применения различных сывороток на основе антител и размещения в медицинском центре имени Уолтера Рида. Газета учла также и транспортировку президента на вертолете из Белого дома в центр и обратно. Кроме того, учтены и непредусмотренные расходы на процедуры или лекарства, не подпадающие под действие стандартной медицинской страховки. В таких случаях в США стоимость лечения значительно возрастает, поясняется в материале.

Оценки представлены сугубо на основании специфики и нюансов американской системы здравоохранения.

Трамп в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. Позже в этот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В понедельник Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Как сообщил в среду лечащий врач американского лидера Шон Конли, у президента уже в течение суток не наблюдаются симптомы вызываемого коронавирусом заболевания.