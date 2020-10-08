Администрация Сковородинского района пообещала разобраться с аварийным зданием в Уруше

Администрация Сковородинского района разъяснила ситуацию:

– Обучение организовано в две смены. Первый урок начинается в 08:00, последний заканчивается в 17:35. Школа работает по каскадному расписанию, чтобы минимизировать массовое скопление детей в столовой, на переменах. Хочется отметить, что несколько школ района также организовали обучение в две смены с целью соблюдения профилактических мероприятий, – отметили представители администрации.

Что касается аварийного здания 1957 года постройки, в котором ранее располагался детский сад, сейчас заниматься в нем нельзя, это может быть опасно для жизни.

– В 2019 году проведено техническое обследование данного здания. Согласно заключению ООО «ТехСтандарт», корпус признан ограниченно пригодным для эксплуатации. По этой причине решено незамедлительно перевести всех детей из старого строения в более современное, – прокомментировала начальник районного управления образования Елена Бодрая.

По словам представителей районной администрации, глава района знает о проблеме и планирует решить её.

– В настоящее время рассматриваются два варианта решения: изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта старого здания либо разработка ПСД на строительство пристройки к школе, – сообщила заместитель главы Сковородинского района по социальным вопросам Елена Коновалова.

Здание 1985 года постройки, в котором сейчас и занимаются школьники и дошкольники, в конце прошлого года было частично отремонтировано: проведен капитальный ремонт кровли и систем отопления, были заменены 83 оконных блока.

На сегодняшний день в школе Уруши занимаются 495 детей – школьники и дошкольники. Для обучения используется 22 кабинета, в том числе и кабинеты «Точки роста».