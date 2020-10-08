Администрация Сковородинского района пообещала разобраться с аварийным зданием в Уруше
Как сообщало Амур.инфо, жители посёлка Уруша недовольны тем, что в одном здании расположились школа, детский сад и «Точка роста». По их словам, ребятам приходится учиться в три смены, а также заниматься в актовом зале.
Администрация Сковородинского района разъяснила ситуацию:
– Обучение организовано в две смены. Первый урок начинается в 08:00, последний заканчивается в 17:35. Школа работает по каскадному расписанию, чтобы минимизировать массовое скопление детей в столовой, на переменах. Хочется отметить, что несколько школ района также организовали обучение в две смены с целью соблюдения профилактических мероприятий, – отметили представители администрации.
Что касается аварийного здания 1957 года постройки, в котором ранее располагался детский сад, сейчас заниматься в нем нельзя, это может быть опасно для жизни.
– В 2019 году проведено техническое обследование данного здания. Согласно заключению ООО «ТехСтандарт», корпус признан ограниченно пригодным для эксплуатации. По этой причине решено незамедлительно перевести всех детей из старого строения в более современное, – прокомментировала начальник районного управления образования Елена Бодрая.
По словам представителей районной администрации, глава района знает о проблеме и планирует решить её.
– В настоящее время рассматриваются два варианта решения: изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта старого здания либо разработка ПСД на строительство пристройки к школе, – сообщила заместитель главы Сковородинского района по социальным вопросам Елена Коновалова.
Здание 1985 года постройки, в котором сейчас и занимаются школьники и дошкольники, в конце прошлого года было частично отремонтировано: проведен капитальный ремонт кровли и систем отопления, были заменены 83 оконных блока.
На сегодняшний день в школе Уруши занимаются 495 детей – школьники и дошкольники. Для обучения используется 22 кабинета, в том числе и кабинеты «Точки роста».
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