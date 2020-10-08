«Наш Подкаст»: Каро Жамкочян

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Слушайте nashpodcast #10. Каро Жамкочян. на Яндекс.Музыке

Десятый гость – Каро Жамкочян, адвокат.

00:00:50 – Парад Победы во время трудной эпидемиологической ситуации.



00:05:10 – Адвокатская деятельность. Медийность Каро. Зачем она нужна?



00:10:35 – О трансляции личной жизни в медиа.



00:13:00 – Поправки. Отношение к ним как гражданина и как адвоката.



00:18:05 – Хотят ли граждане РФ смену власти?



00:20:05 – Федеральные и региональные программы на ТВ с участием Каро.



00:21:30 – География адвокатской деятельности Каро. С чем это связано?



00:24:50 – Каро может помочь бесплатно?



00:25:45 – Стрельба в колледже. Мнение Каро. Общественная огласка.



00:35:15 – Как работает система?



00:37:00 – Каро и его репутация в судебно-адвокатской деятельности Амурской области.



00:42:30 – Помощь призывникам. Работа с военными.



00:43:30 – Произволы на допросах. Как себя обезопасить.



00:48:10 – Почему Каро до сих пор в Благовещенске?



00:51:50 – Угрозы адвокату Каро Жамкочян.



00:52:45 – О Благовещенске. Проблемы и недостатки.



01:00:00 – Почему все так любят Александра Мигулю?



01:03:50 – Самоизоляция. Свободное время. Кино и сериалы.



01:11:35 – Каро Жамкочян в политике. Будущее ли это?



01:13:20 – Возвращаемся к началу диалога. Как с семьёй Каро связана Великая Отечественная война.



01:15:10 – Финальная мысль.

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya