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8октября
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сегодня, 17:00 1

«Наш Подкаст»: Каро Жамкочян

«Наш Подкаст»: Каро Жамкочян

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Десятый гость – Каро Жамкочян, адвокат.

00:00:50 – Парад Победы во время трудной эпидемиологической ситуации.

00:05:10 – Адвокатская деятельность. Медийность Каро. Зачем она нужна?

00:10:35 – О трансляции личной жизни в медиа.

00:13:00 – Поправки. Отношение к ним как гражданина и как адвоката.

00:18:05 – Хотят ли граждане РФ смену власти?

00:20:05 – Федеральные и региональные программы на ТВ с участием Каро.

00:21:30 – География адвокатской деятельности Каро. С чем это связано?

00:24:50 – Каро может помочь бесплатно?

00:25:45 – Стрельба в колледже. Мнение Каро. Общественная огласка.

00:35:15 – Как работает система?

00:37:00 – Каро и его репутация в судебно-адвокатской деятельности Амурской области.

00:42:30 – Помощь призывникам. Работа с военными.

00:43:30 – Произволы на допросах. Как себя обезопасить.

00:48:10 – Почему Каро до сих пор в Благовещенске?

00:51:50 – Угрозы адвокату Каро Жамкочян.

00:52:45 – О Благовещенске. Проблемы и недостатки.

01:00:00 – Почему все так любят Александра Мигулю?

01:03:50 – Самоизоляция. Свободное время. Кино и сериалы.

01:11:35 – Каро Жамкочян в политике. Будущее ли это?

01:13:20 – Возвращаемся к началу диалога. Как с семьёй Каро связана Великая Отечественная война.

01:15:10 – Финальная мысль.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

Просмотров всего: 346

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    retrogr
    4 часа назад

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