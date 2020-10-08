«Наш Подкаст»: Каро Жамкочян
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.
Десятый гость – Каро Жамкочян, адвокат.
00:00:50 – Парад Победы во время трудной эпидемиологической ситуации.
00:05:10 – Адвокатская деятельность. Медийность Каро. Зачем она нужна?
00:10:35 – О трансляции личной жизни в медиа.
00:13:00 – Поправки. Отношение к ним как гражданина и как адвоката.
00:18:05 – Хотят ли граждане РФ смену власти?
00:20:05 – Федеральные и региональные программы на ТВ с участием Каро.
00:21:30 – География адвокатской деятельности Каро. С чем это связано?
00:24:50 – Каро может помочь бесплатно?
00:25:45 – Стрельба в колледже. Мнение Каро. Общественная огласка.
00:35:15 – Как работает система?
00:37:00 – Каро и его репутация в судебно-адвокатской деятельности Амурской области.
00:42:30 – Помощь призывникам. Работа с военными.
00:43:30 – Произволы на допросах. Как себя обезопасить.
00:48:10 – Почему Каро до сих пор в Благовещенске?
00:51:50 – Угрозы адвокату Каро Жамкочян.
00:52:45 – О Благовещенске. Проблемы и недостатки.
01:00:00 – Почему все так любят Александра Мигулю?
01:03:50 – Самоизоляция. Свободное время. Кино и сериалы.
01:11:35 – Каро Жамкочян в политике. Будущее ли это?
01:13:20 – Возвращаемся к началу диалога. Как с семьёй Каро связана Великая Отечественная война.
01:15:10 – Финальная мысль.
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Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
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