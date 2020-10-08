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8октября
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сегодня, 11:35 1

Работникам благовещенской организации вернули долг по зарплате в 600 тысяч рублей

Работникам благовещенской организации вернули долг по зарплате в 600 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В благовещенской организации провели проверку исполнения трудового законодательства. Фирма задолжала своим работникам зарплату на сумму в 600 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры зарплатный долг вернули.

— Проверку провели в начале сентября, на тот момент оказалось, что зарплату не платят с февраля 2020 года, долг к тому времени уже превысил 600 тысяч рублей. После выявленных нарушений прокуратурой области генеральному директору фирмы было внесено представление об устранении нарушений. К 1 октября зарплату работникам выплатили, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    5 часов назад

    интересная форма выплаты заработной платы

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