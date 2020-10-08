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8октября
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сегодня, 11:25 0

В Приамурье 77 сельских школ подключили к скоростному интернету

В Приамурье 77 сельских школ подключили к скоростному интернету
Фото: @minobramur

В Амурской области 77 школ в небольших сёлах подключили к интернету. Скорость передачи данных составит от 50 до 100 Мбит/с. Это позволит загружать большие файлы, пользоваться видеосвязью и смотреть обучающее видео в хорошем качестве.

В госпрограмму попали сёла с населением от 100 человек и больше.

— Самая маленькая школа находится в поселке Трудовой Октябрьского района, там проживает около 150 человек. А самая удалённая от Благовещенска школа находится в 800 километрах. Это посёлок Восточный Тындинского района, — сообщает минобрнауки Амурской области.

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#образование #школа

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