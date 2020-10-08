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8октября
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сегодня, 10:40 11

Трёх руководителей АОДКБ обвиняют в массовом заражении детей гепатитом С

Трёх руководителей АОДКБ обвиняют в массовом заражении детей гепатитом С

Следственный комитет России передал в Генеральную прокуратуру уголовное дело с обвинительным заключением по массовому заражению детей гепатитом С в детской областной больнице Приамурья. Обвинения в халатности предъявлены заместителю главного врача по лечебной работе Асе Серге, а также заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии Галине Платовой и Ирине Батурской.

— По версии следствия, в результате халатного отношения руководства медицинского учреждения к исполнению своих обязанностей по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил персоналом детской больницы допускалось использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильного медицинского инструментария. Указанные действия повлекли за собой инфицирование 164 несовершеннолетних пациентов вирусным гепатитом С, — сообщили в СК РФ.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательная база. При этом правоохранители не ограничились только расследованием причин и определением виновных.

«Следователями Главного следственного управления инициировано принятие губернатором Амурской области региональной программы по дорогостоящему лечению пострадавших, комплексной реабилитации, социальной и психологической помощи им и их семьям», опубликовано на сайте ведомства.

К сегодняшнему дню завершили лечение 27 детей, у которых при повторных исследованиях вирус гепатита С в крови не выявлен. Однако программа продолжит работу до выздоровления всех пострадавших.

Напомним, инцидент с массовым заражением детей гепатитом С в ГАУЗ «Амурская областная детская клиническая больница» произошёл в декабре 2018 года. Тогда к расследованию обстоятельств подключился Роспотребнадзор, а также местные законодатели. В итоге по факту халатности части руководства больницы следователи возбудили уголовное дело.

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#криминал

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Комментарии
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  • Roman_x

    Roman_x
    5 часов назад

    Справедливое обвинение, даа

  • 28ups

    28ups
    4 часа назад

    офигеть, дело возбудили через 2 года после факта преступления

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    амурская медицина это просто ужас

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    4 часа назад

    Кроненберг 18 минут назад

    Назови город, где медицина это просто восторг?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    я там не живу-я вижу что творится в области-наша медицина просто кошмар

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    4 часа назад

    Никто не несёт ответственности, имею ввиду детские поликлиники, больницы. Один врач отправляет к другому, тот другой спрашивает какого х..а вы ко мне пришли? Врач назначает дорогостоящие анализы, уходит в отпуск, врач его замещающий говорит то же самое, зачем сдавали?! Бордак и беспредел! Такое впечатление что врачи активно сотрудничают с частными клиниками, лабораториями, аптеками..

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    в 4 поликлинике к узким специалистам можно попасть только через терапевтов-а эти терапевты болеют-полная кома медицины

  • Подпольная империя

    Подпольная империя
    3 часа назад

    Сколько налогов заплатили (3 копейки) - такая и отдача.

  • димос

    димос
    3 часа назад

    Кроненберг. А вы где лечетись? В интернете? Или не болеете?

  • Монстриха

    Монстриха
    1 час назад

    Это просто пиз..ц.... какой-то, мы там лечимся много лет ток в другом отделении, теперь просто боязнь ..люди это же дети наши!!!! Русский человек по ходу это уже диагноз....(((

  • лиля

    лиля
    1 час назад

    Монстриха а еще можно гепатитом заразится и в салонах красоты и стоматолога. Что теперь ни ходить не куда?

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