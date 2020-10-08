Трёх руководителей АОДКБ обвиняют в массовом заражении детей гепатитом С

Следственный комитет России передал в Генеральную прокуратуру уголовное дело с обвинительным заключением по массовому заражению детей гепатитом С в детской областной больнице Приамурья. Обвинения в халатности предъявлены заместителю главного врача по лечебной работе Асе Серге, а также заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии Галине Платовой и Ирине Батурской.

— По версии следствия, в результате халатного отношения руководства медицинского учреждения к исполнению своих обязанностей по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил персоналом детской больницы допускалось использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильного медицинского инструментария. Указанные действия повлекли за собой инфицирование 164 несовершеннолетних пациентов вирусным гепатитом С, — сообщили в СК РФ.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательная база. При этом правоохранители не ограничились только расследованием причин и определением виновных.

«Следователями Главного следственного управления инициировано принятие губернатором Амурской области региональной программы по дорогостоящему лечению пострадавших, комплексной реабилитации, социальной и психологической помощи им и их семьям», опубликовано на сайте ведомства.

К сегодняшнему дню завершили лечение 27 детей, у которых при повторных исследованиях вирус гепатита С в крови не выявлен. Однако программа продолжит работу до выздоровления всех пострадавших.

Напомним, инцидент с массовым заражением детей гепатитом С в ГАУЗ «Амурская областная детская клиническая больница» произошёл в декабре 2018 года. Тогда к расследованию обстоятельств подключился Роспотребнадзор, а также местные законодатели. В итоге по факту халатности части руководства больницы следователи возбудили уголовное дело.