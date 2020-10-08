Приморские экстремалы прошли по стропам над трубами заброшенной ТЭЦ

В Приморском крае экстремалы забрались на трубы заброшенной Артёмовской ТЭЦ. Потом они прогулялись по натянутым между ними стропам на высоте 50 метров и даже отдохнули в гамаке.

Такая практика в балансировании называется хайлайн — хождение по стропам. Ребята практикуют это не первый год. После прогулки они натянули внутри одной из труб огромный гамак.

— Что может быть абсурднее, чем приехать ночью на Артемовскую ТЭЦ и залезть на градирню? — спрашивает участник.

Один из хайлайнеров написал в своём Инстаграме:

— Увидел комментарий: «Класс, но зачем вам это?». А ведь и вправду, зачем? Я на этот вопрос не могу ответить уже не один год. Каждый раз тянет, что-то переворачивается внутри. Что-то заложено в нас на глубинном уровне: желание рисковать, отказываться от благ цивилизации (пускай и временно). Мне кажется, самый правильный ответ на этот вопрос дал первый человек, покоривший Эверест.



— Зачем вы лезете в горы?



— Потому что могу.

Ребята натягивают стропы между скалами, ТЭЦ, заброшенными зданиями и даже небоскрёбами Владивостока.