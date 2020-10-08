Вчера вечером в селе Верхнеблаговещенском сбили женщину
Вечером 7 октября около 19:10 в селе Верхнеблаговещенском водитель на сером автомобиле Renault Dokker сбил женщину 1976 года рождения. По словам очевидцев, женщина жива, но сильно пострадала и не может говорить.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
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В Верх Благовещенске, в районе памятника первопроходцам сбили женщину 1976 года рождения. Автомобиль серого цвета, предположительно Ниссан Нот скрылся с места происшествия, оставив на месте происшествия запчасти. Женщина жива , но сильно пострадала и не может говорить. Просьба ко всем, кто увидит автомобиль серого цвета без зеркала ,проследить за ним и сообщить в ГИБДД по номеру 42 - 52 -62.
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