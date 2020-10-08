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сегодня, 10:37 4

Вчера вечером в селе Верхнеблаговещенском сбили женщину

Вчера вечером в селе Верхнеблаговещенском сбили женщину
Фото: @dpskontrol_28rus

Вечером 7 октября около 19:10 в селе Верхнеблаговещенском водитель на сером автомобиле Renault Dokker сбил женщину 1976 года рождения. По словам очевидцев, женщина жива, но сильно пострадала и не может говорить.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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В Верх Благовещенске, в районе памятника первопроходцам сбили женщину 1976 года рождения. Автомобиль серого цвета, предположительно Ниссан Нот скрылся с места происшествия, оставив на месте происшествия запчасти. Женщина жива , но сильно пострадала и не может говорить. Просьба ко всем, кто увидит автомобиль серого цвета без зеркала ,проследить за ним и сообщить в ГИБДД по номеру 42 - 52 -62.

Публикация от dps kontrol Благовещенск (@dpskontrol_28rus)

Просмотров всего: 3935

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • baili

    baili
    4 часа назад

    Доюдались! А дорогу осыпать и фонари включить нельзя? Не дорога, а яма на яме! Объезд - это издевательство, только на КАМАЗе верхом. Скорейшего выздоровления пострадавшей. Сейчас опять поборы транспортного налога начнутся, а где мои налоги? Дорог как не было, так и нет!!!

  • Базилевс

    Базилевс
    3 часа назад

    ЯМЫ..ЯМЫ...ЯМЫ...на дорогах просто заеб-мучали...зато кто то бессимптомно(слово то какое!!!) самоизолировался и балдеет...

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    АмурИнфо, у вас достоверная информация о месте проишествия?

    Вчера в инстаграме указан район садового товарищества "Ласточка". Я знаю, где оно нахожится. И это очень весьма далековато от села Верхнеблаговещенск. Кто то памятники попутал?

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    baili ямы не повод сбивать людей.

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