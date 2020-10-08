Вчера вечером в селе Верхнеблаговещенском сбили женщину

Вечером 7 октября около 19:10 в селе Верхнеблаговещенском водитель на сером автомобиле Renault Dokker сбил женщину 1976 года рождения. По словам очевидцев, женщина жива, но сильно пострадала и не может говорить.

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#ДТП #происшествия

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