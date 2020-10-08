В Свободном открыли стелу воинам-железнодорожникам

В рамках своей рабочей поездки в Свободный губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в торжественной церемонии открытия стелы воинам-железнодорожникам. Мемориал установили в сквере Свободненского территориального управления Забайкальской железной дороги.

— В этом году мы отмечаем очень важную для каждого жителя нашей страны дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из Приамурья ушли на фронт больше 100 тысяч человек. Около 40 тысяч из них погибли. Амурские железнодорожники, ушедшие воевать, героически сражались на фронте, добывая Победу. Большая ответственность ложилась и на плечи тех, кто обеспечивал бесперебойную доставку военных и гражданских грузов, пополнения для армии. За короткое время им пришлось освоить целый ряд операций, которые ранее осуществлялись в других районах страны. Амурчане в самые короткие сроки освоили изготовление деталей, научились капитально ремонтировать паровозы, строить новые вагоны. На амурском участке железной дороги в военные годы было построено несколько сотен новых и отремонтировано порядка 5,5 тысячи вагонов, поврежденных в условиях боевых действий, — сказал Василий Орлов.

Глава региона поблагодарил руководство железной дороги за бережное отношение к памяти о поколении героев.

— Практически на каждой станции, в рабочих поселках мы сохраняем музеи, взяли на баланс памятники и будем за ними ухаживать. Безусловно, мы обязаны сохранить память о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, — рассказал начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков.