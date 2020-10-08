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сегодня, 09:30 3

Наталью Андрейченко эвакуировали из-за урагана в Мексике

Наталью Андрейченко эвакуировали из-за урагана в Мексике
Фото: ВКонтакте

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после страшного урагана «Дельта» в Мексике, сообщает «Пятый канал». Актрисе пришлось спасаться бегством и надеяться, что ее дом не разрушит стихия.

Перед тем как «потеряться» актриса рассказывала, что сила урагана по шкале Саффира-Симпсон оценена как четвертая степень опасности из пяти.

Спустя время ее директор в беседе с 5-tv.ru подчеркнул, что сейчас актрисе ничего не угрожает.

«Наталья вышла на связь, все хорошо. Она в безопасности. У нее нет интернета», — сообщил Ян Трунцев.

Вскоре у самой Натальи Андрейченко вышел пост на ее странице в Instagram. В нем она благодарит всех своих фанатов за «поддержку и любовь».

«Сейчас я нахожусь в безопасности, связи со внешним миром нет никакой — ни электричества, ни света, телевидение и радио абсолютно не работают. Благо, у меня оказался с собой телефон с американской сим-кой, и я могу кому-то звонить. Местное же население осталось наглухо без связи — мексиканские телефонные вышки не работают», — рассказала актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор Натальи Андрейченко потерял актрису во время урагана в Мексике. Звезда живет на берегу Карибского моря и ей пришлось убегать от разрушительной стихии.

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Комментарии
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  • ds82

    ds82
    5 часов назад

    Это какая-то амурчанка ?

  • Мармок

    Мармок
    4 часа назад

    это богатая барышня

  • Н.В.

    Н.В.
    3 часа назад

    бедняжка, а жила бы в Благе , не пришлось бы убегать от урагана в Карибском море

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