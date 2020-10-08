Тридцать пятый детский сад Благовещенска откроется в конце октября

В конце октября корпус детского сада № 35 Благовещенска, который находится по адресу: 50-летия Октября, 208, примет детей. Сейчас в учреждении заканчивается ремонт. Сад пострадал от сильных ливней 2019 года. Ремонтники с конца августа обновляют пять внутренних помещений и четыре веранды.

— В прошлом году мы устранили последствия катастрофы. Помог муниципалитет. Нам высушили подвал, сделали вытяжную вентиляцию, привели в порядок двор, установили замечательный забор, который оградил нас от внешних вод. Теперь территорию детского сада не топит, так как было принято грамотное решение – поставить забор на высокий фундамент. За счет фундамента вода идет вдоль улиц и к нам не заходит, — рассказала пресс-службе администрации заведующая детским садом № 35 Татьяна Храмова.

Однако после посещения детского сада мэр Благовещенска решил, что ремонт необходимо продолжить. В частности, обновить веранды – там зимой играют малыши с ограниченными возможностями здоровья. Таких детей в саду — 54. Всего ДОУ посещают 154 ребёнка.

— Когда дети с ОВЗ целый день находятся в группе – это неблагоприятно сказывается на их эмоциональном и психологическом состоянии. Но, когда на улице холоднее, чем минус 15 градусов, мы не можем ребят вывести на улицу. А на веранде, прогретой солнышком, застекленной, проветриваемой, в зимние дни будет минус 10. Дети одеваются и выходят здесь погулять. Они вышли, подвигались, здесь у них есть качели, каталки, они играют. Это позволит малышам дышать свежим воздухом, сменить вид деятельности, обстановку – для таких прогулок нам очень необходимы веранды. Всего в детском саду пять групп, где воспитываются дети с особенностями развития, — добавила Татьяна Храмова.

Внутренние работы подрядчики хотят завершить до 26 октября. После этого в сад вернутся дети, сейчас они распределены по остальным корпусам. Чуть позже закончат наружные работы.

— Мы провели демонтажные работы. На одной из веранд уже залили полы. Через 4-5 дней новые полы будут готовы и на других верандах. Потом начнем монтировать металлопластиковые окна и двери, проведем электромонтажные работы, покраску, уложим линолеум, — рассказал исполнительный директор подрядной организации Александр Суходоев.