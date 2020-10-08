Телеведущая Елена Ханга считает современное телевидение ненастоящим

Ведущая подчеркнула, что постсоветское телевидение отличалось от современного тем, что в нем «не было подстав»: героями шоу были реальные люди со своими историями, а не актеры.

«Ты перестаешь им верить, тебе уже неинтересно смотреть это, потому что ты понимаешь, что это все ненастоящее», — прокомментировала Ханга современные ток-шоу. Ведущая добавила, что сегодня зрители могут «подозревать неискренность» со стороны героев передач.

Для иллюстрации своей мысли она привела «очень неприличное» сравнение: «Мне сказали, что самые популярные ролики — не порно с актерами, где накачанные мужчины, где изысканные, тонкие, красивые, грудастые актрисы, модели, женщины, а порно, снятое домохозяйками. Потому что они страшные, никакие, неуклюжие, все они делают не так, но они настоящие. И людям интересно смотреть настоящее».

Елена Ханга — российская теле- и радиоведущая. Вела программы «Про это», первое российское ток-шоу о сексе и «Принцип домино» на НТВ.