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сегодня, 09:05 0

Телеведущая Елена Ханга считает современное телевидение ненастоящим

Телеведущая Елена Ханга считает современное телевидение ненастоящим
Фото: Лейла Арефьев

Российская телеведущая Елена Ханга раскритиковала современное телевидение. В интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи» Ханга призналась, что сегодня не смотрит телевизор, хотя раньше в России существовали хорошие «знаковые передачи», пишет Lenta.ru.

Ведущая подчеркнула, что постсоветское телевидение отличалось от современного тем, что в нем «не было подстав»: героями шоу были реальные люди со своими историями, а не актеры.

«Ты перестаешь им верить, тебе уже неинтересно смотреть это, потому что ты понимаешь, что это все ненастоящее», — прокомментировала Ханга современные ток-шоу. Ведущая добавила, что сегодня зрители могут «подозревать неискренность» со стороны героев передач.

Для иллюстрации своей мысли она привела «очень неприличное» сравнение: «Мне сказали, что самые популярные ролики — не порно с актерами, где накачанные мужчины, где изысканные, тонкие, красивые, грудастые актрисы, модели, женщины, а порно, снятое домохозяйками. Потому что они страшные, никакие, неуклюжие, все они делают не так, но они настоящие. И людям интересно смотреть настоящее».

Елена Ханга — российская теле- и радиоведущая. Вела программы «Про это», первое российское ток-шоу о сексе и «Принцип домино» на НТВ.

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