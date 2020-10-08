Выбор читателей за 7 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 7 октября.
В Белогорском районе под колёсами пьяной автомобилистки погиб двухлетний малыш
В Белогорском районе произошло страшное ДТП. Нетрезвая амурчанка совершила наезд на трёх пешеходов. В результате аварии погиб маленький ребёнок.
В ДТП в центре Благовещенска пострадал ребенок
Вечером 6 октября в Благовещенске на улице 50-летия Октября произошла авария, в которой пострадал четырёхлетний мальчик, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».
В Благовещенске зарегистрировали 30 новых заражений COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждено 43 новых случая коронавирусной инфекции. 30 случаев зарегистрированы в Благовещенске.
В Благовещенске ограничат движение транспорта на Октябрьской
С 10 по 11 октября в Благовещенске полностью перекроют участок Октябрьской в районе дома № 143 между улицами Шимановского и Трудовой. Рабочие проведут устройство теплосетей, сообщает пресс-служба мэрии.
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