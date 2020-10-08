Выбор читателей за 7 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 7 октября.

В Белогорском районе произошло страшное ДТП. Нетрезвая амурчанка совершила наезд на трёх пешеходов. В результате аварии погиб маленький ребёнок.

Вечером 6 октября в Благовещенске на улице 50-летия Октября произошла авария, в которой пострадал четырёхлетний мальчик, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

В Амурской области лабораторно подтверждено 43 новых случая коронавирусной инфекции. 30 случаев зарегистрированы в Благовещенске.

С 10 по 11 октября в Благовещенске полностью перекроют участок Октябрьской в районе дома № 143 между улицами Шимановского и Трудовой. Рабочие проведут устройство теплосетей, сообщает пресс-служба мэрии.