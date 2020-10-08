Гороскоп 8 октября: Скорпионы поссорятся с близкими, а Водолеев ждёт путешествие

Восход Солнца: 06:41

Заход Солнца: 17:53

Солнце в Весах.

Овен. Вам лучше всего уйти с головой в дела. Постарайтесь этот день до отказа забить разными встречами, переговорами и телефонными звонками. Благоприятный день. Девиз дня — трудолюбие, упорство в достижении цели.

Телец. Начало дня благоприятно для индивидуальной деятельности. В отношениях с партнерами и при заключении коммерческих сделок не теряйте чувства реальности: возможны обман или финансовые потери. Сегодня сексуальные контакты требуют крайней осмотрительности.

Близнецы. Девиз дня — любовь, спокойствие и согласие. Отношения с окружающими стабилизируются, хотя иногда вы будете чувствовать негативное влияние прошлых дней. Сегодня благоприятно посещение театра, концертных залов, музеев. Вторую половину дня посвятите культурному отдыху в обществе любимого человека.

Рак. Сегодня вероятен энергетический всплеск. Ваша целеустремленность положительно отразится на окончательных результатах работы, что создаст условия для воплощения в жизнь сокровенной мечты. Используйте возросшее личное обаяние для восстановления отношений с близкими людьми и коллегами.

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Лев. Вы можете заработать большую сумму, если проявите ответственность, а легкомысленность, которая присуща вам, оставите позади. День символизирует переоценку ценностей. Состоявшиеся люди, сумевшие понять суть работы и смысл своего существования, определенно добьются больших успехов.

Дева. Звёзды сулят исполнение давнего желания или замысла. Вас ждёт воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Вероятно, именно сегодня скажутся результаты прошлых усилий. Не исключено появление влиятельных покровителей, которые окажут заметную помощь.

Весы. День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Перед тем как решиться на крупную сделку, необходимо исключить всякий риск и проанализировать свою деятельность. Иначе вы рискуете потерять все сразу. Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей.

Скорпион. Не исключены осложнения с ближним окружением. Представители этого знака будут полны сил, желаний и намерений сделать все, что им поручат. Вы даже решите пойти и выучиться на новую профессию, что вполне похвально.

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Стрелец. Благоприятный день, но к вечеру вы останетесь недовольны собой. Необходимо избавиться от тяжелых мыслей. Возможно, вы преувеличиваете опасность и сложность создавшейся ситуации. Постарайтесь избежать озлобления и непримиримости. Близкие вам люди будут страдать, если вы замкнетесь в себе.

Козерог. Планировать свои активные дела лучше на вторую половину дня, когда ваше пессимистическое настроение получит позитивный импульс. Ближайшее время больше располагает к не слишком активной деятельности или отдыху. Сейчас вам может повезти в любви, особенно если вы не обременены семейными узами.

Водолей. День благоприятный для путешествий. Любая поездка окажется удачной. Вероятно некоторое улучшение финансового положения, связанное с выгодной покупкой или случайным выигрышем. Вечером избегайтеширокого общения. Не исключены обманы, серьезные провокации, предательство друга.

Рыбы. Сегодня возможны серьезные перемены в личных отношениях: как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы станете жертвой происков соперника или попадете в зависимость от настроения. Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на вашем семейном бюджете.

Астролог: Вальдемар Небоходцев