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7 октября 2020, 22:00 0

В Приамурье из водосточной трубы сыпятся летающие муравьи

В Приамурье из водосточной трубы сыпятся летающие муравьи

Большие скопления крылатых муравьев замечены в Приамурье. Фотографию, на которой муравьи буквально высыпаются из водосточной трубы, опубликовал в личном Instagram биолог-охотовед Антон Сасин.

Как оказалось, крылатые муравьи – это привычные нам черные муравьи. В отличие от рабочих муравьев, эти крылатые особи (самки и самцы) вылетают из гнезда с целью спаривания.

– Такое скопление крылатых форм характерно для так называемого «лёта». Самцы передают самкам мужские половые клетки, которые самки используют всю жизнь. После спаривания самцы обычно погибают, а самки занимаются поиском места для нового муравейника, где формируется новая колония, – рассказал Амур.инфо кандидат биологических наук, проректор по научной работе БГПУ Александр Барбарич.

Вероятнее всего, муравьи живут на крыше дома – под черепицей или в сливах, поэтому во время «лёта» они спустились вниз по водосточной трубе.

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#природа #экология

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