Экс-стюардесса рассказала про реальные доходы пилотов и бортпроводников

Девушка пояснила, что заработная плата сотрудников зависит от авиационного налета, а также от оклада работника.

«Рядовой бортпроводник получает 30-60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60-100 тысяч рублей, второй пилот — 150-300 и командир воздушного судна — 300-600 тысяч рублей», — отметила автор ролика.

Также экс-стюардесса заявила, что мужчин быстрее, чем девушек, берут на должность бортпроводника. По словам экс-стюардессы, это связано с тем, что на борту воздушного лайнера всегда требуются представители сильного пола среди экипажа.