Вора денег из благовещенского зоопарка «Лапушки» задержали

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Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» провели оперативно-розыскные мероприятия. Они изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и узнали на кадрах молодого человека. Он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление и незаконный оборот наркотиков. Полицейские задержали злоумышленника в квартире знакомого и доставили в дежурную часть. Задержанный признался в содеянном. Он рассказал, что потратил большую часть денег на собственные нужды.

Часть денег у злоумышленника изъяли. Их вернут законному владельцу. Отдел дознания возбудил уголовное дело по факту кражи. Задержанный дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.