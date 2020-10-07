Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:16 1

Вора денег из благовещенского зоопарка «Лапушки» задержали

Вора денег из благовещенского зоопарка «Лапушки» задержали
Фото: Фото: www.instagram.com/zoo.lapushki_blg/

В Благовещенске сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего благовещенца. Его подозревают в краже денег из контактного зоопарка. Напомним, в понедельник, 5 октября неизвестный под видом посетителя зашел в зоопарк и похитил оттуда сейф.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» провели оперативно-розыскные мероприятия. Они изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и узнали на кадрах молодого человека. Он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление и незаконный оборот наркотиков. Полицейские задержали злоумышленника в квартире знакомого и доставили в дежурную часть. Задержанный признался в содеянном. Он рассказал, что потратил большую часть денег на собственные нужды.

Часть денег у злоумышленника изъяли. Их вернут законному владельцу. Отдел дознания возбудил уголовное дело по факту кражи. Задержанный дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Просмотров всего: 579

#животные

распечатать


Общество 6

После Камчатки – ЧП на Курилах: берег Парамушира засыпало морскими обитателями неестественного цвета

В России и мире

Белый медведь напал на оленевода в Якутии
Общество

В Приморье палеонтологи нашли неизвестный мировой науке вид зайцеобразных
Общество 4

Благовещенский «Остров спасения» просит помочь продуктами и бытовой химией
Комментарии
Показать все (1)
  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    В СИЗО гада такого до суда.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь