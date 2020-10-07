Осадков не ожидается: прогноз погоды в Приамурье на 8 октября

В Белогорске, Завитинске, Райчихинске завтра малооблачно, без осадков. Днём температура +4°С...+11°С, ночью 0°С...+3°С, ветер южный 2-6 метров в секунду. В Райчихинске и Архаре порывы ветра до 8-9 метров в секунду.

В Свободном завтра переменная облачность, без осадков. Днём температура +4°С...+6°С, ночью -2°С...-3°С. Ветер западный с порывами до 8 метров в секунду.

В Архаре переменная облачность. Днём температура +6°С...+12°С, ночью +2°С...+5°С, ветер разнонаправленный до 2-5 метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду.

В Зее солнечно, без осадков. Температура днём +4°С...+10°С, ночью +2°С...+5°С. Ветер разнонаправленный 1-6 метров в секунду.

В Шимановске переменная облачность. Днём столбик термометра поднимется до +11°С, ночью опустится до -1°С . Ветер южный и юго-западный 2-6 метров в секунду.

В Тынде и Сковородине солнечно. Днём воздух прогреется до +9°С, ночью -1°С...-3°С. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске без осадков. Ночью в областной столице около 0°С, днём температура поднимется до +14°С.