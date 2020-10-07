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сегодня, 17:55 0

В Благовещенске зарегистрировали 30 новых заражений COVID-19

В Благовещенске зарегистрировали 30 новых заражений COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 43 новых случая коронавирусной инфекции. 30 случаев зарегистрированы в Благовещенске.

В Свободном зарегистрировано четыре новых заражения, три — в Шимановском районе, два — в Шимановске, по одному — в Белогорске, Тынде, Благовещенском и Бурейском районах. Темп прироста за последние сутки составил 1 %.

С нарастающим итогом в области выявлено 4 562 случая COVID-2019. Показатель заболеваемости – 577,44 на 100 тысяч населения.

2 985 человек выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 54 человека.

1 543 человека контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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