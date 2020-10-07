С долгами далеко не уедешь: в Благовещенске приставы изъяли машину у неплательщика

В Благовещенске, сегодня, судебные приставы и работники Благовещенского РКЦ изъяли у должников автомобиль. Жители одной из квартир дома 31 в переулке Советский уже пять лет не платят за коммунальные услуги. За это время накопился долг почти в 270 тысяч рублей без пени.

Обычно предварительно к неплательщикам приходят в «гости». Работник РКЦ проводит профилактическую беседу и предлагает способы погашения задолженности. По этому адресу он приходил четыре раза, но безуспешно — дверь никто не открыл. Хотя хозяева дома были.

— После изъятия автомобиль отвезут на специализированную стоянку. Неплательщик после изъятия автомобиля должен расплатиться с долгом. По месту его прописки и проживания направят извещения о изъятии. Если оплаты не произойдёт, то автомобиль выставят на торги. А вырученная сумма уйдёт в счёт погашения долга, — рассказал ведущий юрисконсульт отдела по досудебной и судебной работе ООО «Благовещенский РКЦ» Дмитрий Москвичёв.

Судебные приставы могут описывать имущество, только если долг больше трёх тысяч рублей. Бывает, что арестованное стоит больше, чем сумма долга. Тогда «сдачу» с продажи вернут на банковский счёт владельца.

— За последние три месяца мы уже арестовали шесть машин. Мы можем арестовывать счета и любое имущество неплательщика: движимое и недвижимое. Если предметы находится в квартире должника, то они автоматически считаются принадлежащими ему. Конечно, если нам не предоставят документы, подтверждающие обратное, — рассказал юрисконсульт.

Сейчас в Благовещенске около пяти тысяч неплательщиков с общей суммой долга в 95 миллионов рублей.