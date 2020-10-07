«Союзмультфильм» снимает полнометражный фильм о Чебурашке за 600 млн рублей

Российские продюсеры до сих пор системно не инвестировали в детское кино, но после успеха сказки «Последний богатырь» в 2017 году считают, что ниша недооценена.

«Союзмультфильм» и студия YBW совместно с телеканалами «Россия 1» и СТС производят полнометражный фильм под рабочим названием «Чебурашка», рассказали “Ъ” их представители. Это первый полный метр для «Союзмультфильма», который год назад получил права на литературную основу истории Чебурашки от семьи Эдуарда Успенского, уточнила председатель правления студии Юлиана Слащёва. Право на использование персонажа в проекте передано YBW по лицензии, по которой киностудия будет получать роялти и выплачивать авторское вознаграждение создателям образа, уточнила она. Съемки планируются на 2021 год, выход в прокат — на 2022 год.

Финансирование проекта обеспечивает YBW, сообщил “Ъ” ее генпродюсер Эдуард Илоян. Окончательно бюджет будет сформирован после утверждения сценария, который сейчас пишут авторы «Последнего богатыря» — трилогии, которую YBW производит совместно с Disney. Уже понятно, что фильм потребует не менее 600 млн руб., в нем будет много компьютерной графики, что, «безусловно, скажется на бюджете», отмечает господин Илоян. С помощью компьютерной графики в фильме воспроизведут Чебурашку, в целом картина будет нерисованной. YBW рассчитывает на субсидии Фонда кино.

СТС и «Россия 1» как партнеры проекта поделят число его показов на ТВ: премьера предполагается на «России 1», СТС получит еще несколько показов, добавил гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

Как сообщал “Ъ” 16 июля, «Союзмультфильм» привлек инвестиции Сбербанка, который вложит в развитие студии 1 млрд руб. В рамках новой стратегии развития, утвержденной Сбербанком, студия суммарно до 2029 года должна произвести 17 сериалов по 4 сезона и 12 полнометражных фильмов, увеличив долю на российском анимационном рынке с 5% до 20%.

До последнего времени крупные российские продюсеры не брались за детские игровые фильмы. Достойных проектов крайне мало, детское кино «очень трудно окупать», поясняет исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, добавляя, что зрительский запрос на такие фильмы есть. «Эта ниша абсолютно недооценена, СТС с партнерами готов входить в альянсы вокруг подобных проектов»,— согласен Вячеслав Муругов.

После «Последнего богатыря» (первая часть в 2017 году собрала 1,7 млрд руб. при бюджете 370 млн руб.) продюсеры увидели потенциал в детском игровом кино, которое раньше не производилось с такими бюджетами, подтверждает гендиректор «России 1» Антон Златопольский. В партнерстве с этим каналом в феврале 2021 года выходит «Конек-горбунок» студии СТВ, его бюджет даже больше 600 млн руб., указывает он.

«В 1990-е мы потеряли детское игровое кино как таковое, эту нишу заняла зарубежная и поставленная на поток отечественная анимация»,— констатирует аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко. «Последний богатырь», по его словам, тот случай, когда практически все сыграло в пользу фильма: удачное время для выхода в прокат, отсутствие конкурентов, рекламная поддержка и сарафанное радио. Повторить этот успех хочется многим, но было ли это разовое удачное попадание в аудиторию или предвестник сдвига ее предпочтений, пока сказать сложно, рассуждает аналитик, напоминая, что других серьезных успехов в жанре игрового детского и семейного кино за прошедшие три года все же не наблюдалось.