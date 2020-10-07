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сегодня, 18:42 1

Минобороны России оштрафовали за нарушение сроков сноса военного городка в Сковородине

Минобороны России оштрафовали за нарушение сроков сноса военного городка в Сковородине
Фото: www.instagram.com/minimushamur/

Подразделения Министерства обороны России долгое время игнорирует решение Сковородинского районного суда о сносе объектов недвижимости бывшего военного городка в Сковородине, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Амурской области.

Земельный участок, на котором расположены объекты бывшего военного городка передали в муниципальную собственность. Сковородинский районный суд неоднократно продлевал срок исполнения решения, но на сегодняшний день снесена только часть объектов, а земельный участок площадью более 132 га не благоустроен.

За неисполнение в установленные сроки решения суда ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России получило штраф в размере 50 тысяч рублей.

Работа по сносу разрушенных объектов бывшего военного городка находится на контроле министерства имущественных отношений области, администрации города и службы судебных приставов по Амурской области.

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#военные #Сковородино

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Комментарии
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  • mm_Галина Фомина

    mm_Галина Фомина
    2 часа назад

    Штраф в 50 тысяч....обхохочешься...

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