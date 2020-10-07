Служебные авто Росгвардии перекрасят

Автомобили Росгвардии станут более узнаваемы. На служебный транспорт нанесут специальное обозначение.

На служебных автомобилях строевых подразделений вневедомственной охраны Росгвардии в Амурской области меняют цветографическую схему. Надпись «полиция» на «росгвардия» заменят на всех машинах вневедомственной охраны, не только в областной столице, но и в районах области.

— На сегодняшний день произведена замена надписей на 10 автомобилях, которые уже можно увидеть на дорогах города Благовещенска. В ближайшее время будет произведена оклейка еще порядка 30 патрульных автомобилей вневедомственной охраны — рассказал Сергей Парамонов, помощник начальника отделения технического обеспечения.

Служебные машины Росгвардии украсят рубиново-красной полосой с белой надписью «Росгвардия» и геральдическим знаком-эмблемой Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Основной цвет служебных автомобилей останется прежним, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Амурской области.