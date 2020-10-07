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сегодня, 17:34 0

После Камчатки ЧП на Курилах: берег Парамушира засыпало морскими обитателями неестественного цвета

После Камчатки ЧП на Курилах: берег Парамушира засыпало морскими обитателями неестественного цвета
Фото: https://skr.su/

Целые поляны мёртвых моллюсков неестественного цвета сегодня нашли на берегу Второго Курильского пролива местные жители. По словам старожилов, ничего подобного они раньше не видели. Произошедшее люди напрямую связывают с экологической катастрофой у берегов Камчатки.

Информация от очевидца появилась в Инстаграме всемирного фонда дикой природы.

— Сегодня 2-ой Курильский пролив. Шторма не было. Накат вчера. Столько червей я не видел: на 50 метров пляжа штук 200. Это не природное. Возможно, отравляюще вещество? Моллюски неестественно отбелены с желтизной.

Местные СМИ также написали, что к ним обратился обеспокоенный житель Северо-Курильска. Во время прогулки по побережью он наткнулся на огромную поляну мертвых моллюсков. Он наблюдал порядка 200 червей разных размеров и столько же ракушек. Островитянина смутил вид ракушек. По его словам, их словно отбелили.

По сведениям сотрудников лесничества в Северо-Курильском городском округе, осмотревших берег, такие явления — обычное дело для осеннего периода на Парамушире. В период штормов выбросы биоресурсов на берег моря случаются ежегодно. Они добавили, что связывать это явление с произошедшим на Камчатке до получения результатов анализа проб воды, преждевременно, сообщается на сайте РИА «Сахалин-Курилы».

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#Дальний Восток #животные #природа

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