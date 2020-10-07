После Камчатки ЧП на Курилах: берег Парамушира засыпало морскими обитателями неестественного цвета
Целые поляны мёртвых моллюсков неестественного цвета сегодня нашли на берегу Второго Курильского пролива местные жители. По словам старожилов, ничего подобного они раньше не видели. Произошедшее люди напрямую связывают с экологической катастрофой у берегов Камчатки.
Информация от очевидца появилась в Инстаграме всемирного фонда дикой природы.
— Сегодня 2-ой Курильский пролив. Шторма не было. Накат вчера. Столько червей я не видел: на 50 метров пляжа штук 200. Это не природное. Возможно, отравляюще вещество? Моллюски неестественно отбелены с желтизной.
Местные СМИ также написали, что к ним обратился обеспокоенный житель Северо-Курильска. Во время прогулки по побережью он наткнулся на огромную поляну мертвых моллюсков. Он наблюдал порядка 200 червей разных размеров и столько же ракушек. Островитянина смутил вид ракушек. По его словам, их словно отбелили.
По сведениям сотрудников лесничества в Северо-Курильском городском округе, осмотревших берег, такие явления — обычное дело для осеннего периода на Парамушире. В период штормов выбросы биоресурсов на берег моря случаются ежегодно. Они добавили, что связывать это явление с произошедшим на Камчатке до получения результатов анализа проб воды, преждевременно, сообщается на сайте РИА «Сахалин-Курилы».
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