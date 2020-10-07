Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:07 0

Вика Дайнеко поддержала финалистку «Холостяка» после смертельного ДТП

Вика Дайнеко поддержала финалистку «Холостяка» после смертельного ДТП
Фото: bez-makiyazha.ru

Певица Виктория Дайнеко высказалась о ДТП с участием финалистки шоу «Холостяк» Виктории Коротковой, в результате которого погиб пешеход. Артистка выразила сожаление в связи с ситуацией, в которую попала Короткова, и тем, что девушке может грозить реальный срок, пишет LIFE.

— Я много раз видела сумасшедших, перебегающих трассу со скоростным движением. У них нет мозгов. А того водителя, кто не сумеет избежать столкновения, может ждать реальный срок в случае летального исхода, — написала она в «Инстаграме».

Дайнеко также обратила внимание на тех, кто считает, что Короткову «отмажут» и свалят вину на пешехода. Она напомнила, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в тёмное время суток и на оживлённом участке трассы. В таких условиях водителю среагировать крайне сложно, подчеркнула певица.

Напомним, смертельное ДТП произошло на Кутузовском проспекте накануне около 23:00. За рулём иномарки находилась известная модель и финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову.

Просмотров всего: 56

#ДТП #происшествия #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Белый медведь напал на оленевода в Якутии
Общество 2

В Благовещенске водителя, наехавшего на подростков, лишили прав на год
Культура 1

Администрация Благовещенска отменила прокладку кабеля на месте исторических подвалов
Общество

На трассе в Амурской области загорелся грузовик с зерном
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь