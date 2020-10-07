Вика Дайнеко поддержала финалистку «Холостяка» после смертельного ДТП

— Я много раз видела сумасшедших, перебегающих трассу со скоростным движением. У них нет мозгов. А того водителя, кто не сумеет избежать столкновения, может ждать реальный срок в случае летального исхода, — написала она в «Инстаграме».

Дайнеко также обратила внимание на тех, кто считает, что Короткову «отмажут» и свалят вину на пешехода. Она напомнила, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в тёмное время суток и на оживлённом участке трассы. В таких условиях водителю среагировать крайне сложно, подчеркнула певица.

Напомним, смертельное ДТП произошло на Кутузовском проспекте накануне около 23:00. За рулём иномарки находилась известная модель и финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову.