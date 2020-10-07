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7октября
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сегодня, 17:06 2

Качество нового асфальта на улице Зеленой проверяют в лаборатории

Качество нового асфальта на улице Зеленой проверяют в лаборатории
Фото: @blagoveshchensk.rf

Рабочие заканчивают ремонт участка улицы Зелёной между Театральной и Трудовой. Подрядной организации осталось установить пешеходное ограждение, а также уложить плитку на тротуаре. Последний этап работ – это нанесение дорожной разметки методом холодного пластика.

Перед укладкой асфальта специалисты АКС заменили трубы напорного канализационного коллектора. В рамках ремонта на участках заезда в частный сектор было налажено водоотведение. Асфальт на проезжей части уложили в два слоя. При этом качество работ контролируют эксперты – сейчас готовится лабораторное заключение по результатам проб верхнего слоя асфальта, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#дороги #строительство

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    40 минут назад

    лучше бы на Студенческой проверили качество и на виадуке, едешь гул стоит аж разговаривать на повышенном тоне приходится... Так сказать качество "от САР" - привет от мэра по другому

  • Геральт

    Геральт
    20 минут назад

    Проверили бы 'слари сил' на загородной студенческой, который уже кусками отваливается

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