Качество нового асфальта на улице Зеленой проверяют в лаборатории

Рабочие заканчивают ремонт участка улицы Зелёной между Театральной и Трудовой. Подрядной организации осталось установить пешеходное ограждение, а также уложить плитку на тротуаре. Последний этап работ – это нанесение дорожной разметки методом холодного пластика.

Перед укладкой асфальта специалисты АКС заменили трубы напорного канализационного коллектора. В рамках ремонта на участках заезда в частный сектор было налажено водоотведение. Асфальт на проезжей части уложили в два слоя. При этом качество работ контролируют эксперты – сейчас готовится лабораторное заключение по результатам проб верхнего слоя асфальта, сообщает пресс-служба городской администрации.

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