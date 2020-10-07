Губернатор проверил свободненский технопарк «Кванториум»

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Для технопарка в Свободном выделили здание на территории детской железной дороги. Помещение полностью переделали, и теперь у детей вместо небольших кабинетов в двухэтажном здании появились просторные залы для занятий общей площадью в 400 квадратных метров, оформленные по специальному брендбуку.

Центру «IT-куб» также выдели собственное здание. Раньше в нем располагалась городская библиотека, теперь же на площади в 800 «квадратов» дети будут осваивать информационные технологии.

— Сеть детских технопарков в регионе активно разрастается. Сегодня стационарные «Кванториумы» работают в Благовещенске и Свободном. Кроме того, у нас есть самый большой в стране технопарк, который охватывает техническим творчеством детей из шести сельских территорий. Вскоре в этот процесс будет вовлечено ещё шесть поселений. Сделать это позволит ещё один мобильный «Кванториум», который уже прибыл в область и готовится к старту, — отметил губернатор Приамурья.

К 2022 году в Приамурье появятся пять передвижных технопарков.

Открытие новой площадки для воспитанников центра «IT-куб» стало вторым большим событием в городе. Изучать языки программирования школьники теперь будут не в Амурском техническом колледже, как это было ранее, а в бывшей городской библиотеке. Здесь школьники освоят системное администрирование, цифровую гигиену и принципы работы с большими базами данных, программирование на Python и мобильную разработку, а также разработку VR/AR приложений и робототехнику, сообщается на сайте амурского правительства.