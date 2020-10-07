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7октября
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сегодня, 16:32 0

На теплоходе по Амуру можно прокатиться до 11 октября

На теплоходе по Амуру можно прокатиться до 11 октября
Фото: www.instagram.com/amurriverblg/

В связи с погодными условиями объявлен срок окончания летней навигации прогулочных теплоходов по реке Амур. На корабле можно будет прокатиться до 11 октября включительно.

С 1 октября измелилось расписание прогулочных поездок. В рабочие дни прокатиться на теплоходе можно три раза в день, в выходные — четыре. Поездки осуществляют с причала на набережной Амура в районе ул. Калинина,1.

Напомним, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции большую часть лета рейсы не осуществлялись. Движение прогулочных теплоходов было восстановлено только в начале августа, но с соблюдением мер предосторожности и социального дистанцирования.

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#отдых #транспорт #туризм

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