Белый медведь напал на оленевода в Якутии

Инцидент произошел на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова. Медведь напал на оленевода родовой общины коренных малочисленных народов Севера. Отмечается, что пострадавшему требовалась срочная медицинская помощь, однако гражданская авиация не имела возможности вылететь на остров.

В результате начальник пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району принял решение направить для эвакуации пострадавшего вертолет с пограничным нарядом, который проводил облет Новосибирского архипелага.

Вертолет приземлился на острове в районе реки Бычагай, принял на борт пострадавшего и доставил в районную больницу поселка Тикси Булунского улуса в Якутии. В учреждении оленеводу оказали всю необходимую медицинскую помощь.