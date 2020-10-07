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7октября
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сегодня, 16:23 0

Белый медведь напал на оленевода в Якутии

Белый медведь напал на оленевода в Якутии
Фото: pixabay.com

Оленевода, пострадавшего от нападения белого медведя, эвакуировал вертолет авиации ФСБ России в районную больницу поселка Тикси в Якутии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району.

Инцидент произошел на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова. Медведь напал на оленевода родовой общины коренных малочисленных народов Севера. Отмечается, что пострадавшему требовалась срочная медицинская помощь, однако гражданская авиация не имела возможности вылететь на остров.

В результате начальник пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району принял решение направить для эвакуации пострадавшего вертолет с пограничным нарядом, который проводил облет Новосибирского архипелага.

Вертолет приземлился на острове в районе реки Бычагай, принял на борт пострадавшего и доставил в районную больницу поселка Тикси Булунского улуса в Якутии. В учреждении оленеводу оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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#животные #происшествия

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