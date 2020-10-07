В Благовещенске открылась выставка работ Анатолия Тахаева

Сегодня в библиотеке искусств открылась выставка удивительных работ благовещенского художника Анатолия Тахаева. Автор представил 16 работ — живопись и графику.

Анатолий Тахаев родился в 1948 году в Белогорске. В 1966 году поступил в педучилище № 2 Благовещенска на художественно-графическое отделение. Через год его призвали в ряды Советской армии, и только после демобилизации он продолжил обучение. Как рассказывает художник, учёба была насыщенной, все старались соревноваться по уровню мастерства между собой.

В 1978 году Тахаев закончил заочно художественно-графический факультет Хабаровского педагогического института. Спустя пять лет прошел курсы повышения квалификации преподавателей в Орловском институте по специальности «Рисунок, живопись и композиция». А в 2001 году его приняли в Союз художников России.

Работы Тахаева выполнены в смешанных техниках. Он использует сепию – коричневый оттенок, присущий старым чёрно-белым фотографиям. Или левкас – грунт, который использовался в средневековой живописи. Работа с ним заключается в процарапывании деталей в сплошном покрытии.

Нельзя было пройти мимо трёх работ, на которых запечатлена семья художника.

– Эти картины хотели купить у меня, но как я продам деда или внучку, – смеется Анатолий Алексеевич.

На выставке было еще несколько работ такого плана. Так, например, работа «Ягодки», которая была выполнена маслом.

– Это внучка в нашем саду, – рассказывает художник.

Помимо семейных портретов, художник показал работы «на заказ». Например, Анатолий Алексеевич сделал обложку к историческому роману Федотова «Под знаком Амура». Картина рисовалась с фотографии и получилась очень реалистичной.

Выставка картин Анатолия Тахаева будет работать с 7 по 27 октября. Библиотека искусств находится по адресу: улица Ленина, 72, режим работы в будние дни – с 11:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 11:00 до 19:00, в понедельник — выходной. Для посетителей обязательно соблюдение профилактических мер — медицинская маска, термометрия, обработка рук антисептиком.