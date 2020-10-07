Василий Орлов убедился, что строительство путепровода в Свободном идёт по графику

Губернатор Амурской области посетил стройку нового путепровода в городе Свободном. На неё потратят более 1 миллиарда рублей, большая часть федеральных средств уже поступила.

Мост будет расположен на двух опорах, опор посреди железнодорожных путей не будет. Это не должно помешать движению составов – при необходимости строители будут работать во время «технологических окон».

Василий Орлов высказал свое мнение о работе подрядчика «УСК "Мост"» – эта компания уже возводила мост через Амур, а сейчас строит и новый Зейский мост.

– Мы очень хорошо знаем этого подрядчика, знаем, что он ответственный. Оценили сегодня ход строительства и видим, что оно идет в графике. Очень рассчитываем на скорейшее возведение объекта, так как обрушение старого путепровода принесло жителям массу неудобств. По плану завершение стройки – это октябрь следующего года, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

– На сегодняшний день уже произведён демонтаж пролетного строения и опор городской части старого путепровода, отсыпаны две строительные площадки, возведён вахтовый городок, в данный момент ведётся демонтаж залинейной части путепровода. На данный момент на объекте задействовано 30 человек и 21 единица техники. Работы идут по графику, – рассказал пресс-службе правительства Амурской области директор дирекции по строительству АО «УСК "Мост"» Эдуард Давыдов.

Напомним, автомобильный путепровод в Свободном рухнул в октябре 2018 года. Сейчас жители города добираются из одной части Свободного в другую, делая крюк длиной в 4 километра.