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сегодня, 15:32 0

Инфекционист советует заболевшим COVID-19 следить за уровнем кислорода в крови

Инфекционист советует заболевшим COVID-19 следить за уровнем кислорода в крови
Фото: moscow.ru.today

Заболевшим коронавирусом необходимо следить за уровнем кислорода в крови даже если нет тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни. Об этом РИА Новости рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

По ее словам, очень важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого Гольцман советует приобрести пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом).

— Потому что есть такое явление, которое в медицине называют «счастливой гипоксией» — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии - необходимо ехать в больницу, — сказала врач.

В случае слабо выраженных симптомов врач советует лечить вирус как обычный грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и при необходимости — жаропонижающее на основе парацетамола. При этом как можно скорее сдавать тест на коронавирус и изолироваться врач настоятельно рекомендует при появлении первых же симптомов ОРВИ — кашля, высокой температуры, потери обоняния.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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