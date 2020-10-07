Инфекционист советует заболевшим COVID-19 следить за уровнем кислорода в крови

По ее словам, очень важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого Гольцман советует приобрести пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом).

— Потому что есть такое явление, которое в медицине называют «счастливой гипоксией» — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии - необходимо ехать в больницу, — сказала врач.

В случае слабо выраженных симптомов врач советует лечить вирус как обычный грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и при необходимости — жаропонижающее на основе парацетамола. При этом как можно скорее сдавать тест на коронавирус и изолироваться врач настоятельно рекомендует при появлении первых же симптомов ОРВИ — кашля, высокой температуры, потери обоняния.