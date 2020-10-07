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сегодня, 15:19 2

В Благовещенске водителя, наехавшего на подростков, лишили прав на год

В Благовещенске водителя, наехавшего на подростков, лишили прав на год
Фото: pixabay.com

В Благовещенске автовладелец наехал на подростков и скрылся с места ДТП. При этом дети переходили дорогу по всем правилам.

В субботу, 3 октября, около 21 часа 30 минут в Благовещенске произошло ДТП. На регулируемом перекрестке улиц Мухина — Ленина водитель, управляя автомобилем Toyota Fun Сargo, при повороте направо совершил наезд на подростков. Пешеходы переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии 15-летняя девочка-пешеход получила травмы. Водитель с места происшествия скрылся.

Личность хозяина автомобиля удалось установить. В отношении него составлен административный протокол, который направлен на рассмотрение в мировой суд.

Судья, рассмотрев материалы дела, постановил назначить водителю наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год.

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#ДТП #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    2 часа назад

    ухахах!И это всё?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Наехал, скрылся, нашли, поругали и не разрешают год кататься. А потом удивляются почему машины горят.

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