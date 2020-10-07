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сегодня, 15:02 3

Благовещенские родители школьников с ОВЗ получат компенсацию за питание в школе

Благовещенские родители школьников с ОВЗ получат компенсацию за питание в школе

В Благовещенске родителям школьников с ОВЗ будет положена денежная компенсация за питание. Постановление об этом подписал мэр Олег Имамеев.

Обучающиеся на дому с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются сухим пайком. По желанию родителей или опекунов сухие пайки можно заменить денежной компенсацией за питание. Для этого родители (опекуны) должны написать заявление директору школы. Формы заявления разместили на сайте мэрии.

Средства выплачивают родителям (опекунам) не позднее 10 числа месяца, за который предоставляется выплата, сообщает пресс-служба администрации города.

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#дети #мэрия #школа

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    Кто такой овз?

  • El Antonio

    El Antonio
    2 часа назад

    Читать статью, гуглить. Ограниченные возможности здоровья. Да, в России есть люди, которые не могут выйти на улицу. Иногда даже с посторонней помощью.

  • El Antonio

    El Antonio
    1 час назад

    Сегодня, кстати, день поддержки людей с церебральным параличом.

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