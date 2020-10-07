Благовещенские родители школьников с ОВЗ получат компенсацию за питание в школе

В Благовещенске родителям школьников с ОВЗ будет положена денежная компенсация за питание. Постановление об этом подписал мэр Олег Имамеев.

Обучающиеся на дому с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются сухим пайком. По желанию родителей или опекунов сухие пайки можно заменить денежной компенсацией за питание. Для этого родители (опекуны) должны написать заявление директору школы. Формы заявления разместили на сайте мэрии.

Средства выплачивают родителям (опекунам) не позднее 10 числа месяца, за который предоставляется выплата, сообщает пресс-служба администрации города.