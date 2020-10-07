К зданию благовещенской художественной школы пристроят два этажа

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В Благовещенске запланирована реконструкция художественной школы на улице Чайковского, 61. Чтобы увеличить охват детей, которые смогут в ней заниматься, решено надстроить к зданию два этажа.

Уже объявлен аукцион по выбору подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ.

Возможность дополнительно обучать в школе 130 детей обсудили ещё в начале июля на совещании по ремонту объектов дополнительного образования. Специалисты приняли решение сделать надстройку к зданию. Это позволит увеличить площадь учреждения, сообщает администрация Благовещенска.

В целом реконструкция художественной школы предусматривает перепланировку первого этажа и надстройку второго и третьего этажей. Строители рассчитают и учтут нагрузки на несущие элементы первого этажа. Конструкции второго и третьего этажей планируется возводить из лёгких металлоконструкций для облегчения весовой нагрузки. На новых этажах расположатся дополнительные классы для занятий детей художественным творчеством.

— Услуги учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства действительно востребованы у горожан. В настоящее время четыре муниципальных учреждения обеспечивают только 50 процентов от нормативов охвата детей школьного возраста такими услугами. Возведение надстройки художественной школы позволит принять дополнительно ещё 130 ребят на обучение по предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства, — пояснила Валентина Мищенко, начальник управления культуры.