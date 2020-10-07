Администрация Благовещенска отменила прокладку кабеля на месте исторических подвалов

Судьбу исторических подвалов Торгового дома Кувшинова, которые были обнаружены утром 6 октября, будет решать общественность – жители города, краеведы, представители общественных организаций, а также специалисты управления по охране культурного наследия. Работы по прокладке кабеля в данном месте отменены.

Администрация города подчеркивает, что никаких варварских работ на месте не проводилось – рабочими велись плановые работы по укладке кабеля наружного освещения. При этом градоначальник заявил, что не готов прямо сейчас утверждать, что на данном участке будут вестись раскопки, как того желают амурские краеведы.

– Я за сохранение исторического наследия, именно за сохранение, но мы не должны получить в итоге котлован с водой от летних дождей, который к тому же может представлять опасность. Что конкретно делать с этим местом сейчас? Считаю, канаву для безопасности нужно закопать. И будем думать, что делать дальше, – написал в соцсетях Олег Имамеев.

Напомним, исторические подвалы в районе Ленина – Святителя Иннокентия были обнаружены амурскими краеведами 6 октября. Часть исторического здания раскопали рабочие во время подготовки траншеи для укладки кабеля.