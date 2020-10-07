Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:10 1

Администрация Благовещенска отменила прокладку кабеля на месте исторических подвалов

Администрация Благовещенска отменила прокладку кабеля на месте исторических подвалов
Фото: @o.g.imameev

Судьбу исторических подвалов Торгового дома Кувшинова, которые были обнаружены утром 6 октября, будет решать общественность – жители города, краеведы, представители общественных организаций, а также специалисты управления по охране культурного наследия. Работы по прокладке кабеля в данном месте отменены.

Администрация города подчеркивает, что никаких варварских работ на месте не проводилось – рабочими велись плановые работы по укладке кабеля наружного освещения. При этом градоначальник заявил, что не готов прямо сейчас утверждать, что на данном участке будут вестись раскопки, как того желают амурские краеведы.

– Я за сохранение исторического наследия, именно за сохранение, но мы не должны получить в итоге котлован с водой от летних дождей, который к тому же может представлять опасность. Что конкретно делать с этим местом сейчас? Считаю, канаву для безопасности нужно закопать. И будем думать, что делать дальше, – написал в соцсетях Олег Имамеев.

Напомним, исторические подвалы в районе Ленина – Святителя Иннокентия были обнаружены амурскими краеведами 6 октября. Часть исторического здания раскопали рабочие во время подготовки траншеи для укладки кабеля.

Просмотров всего: 614

#городская власть #культура #происшествия

распечатать


В России и мире

Вика Дайнеко поддержала финалистку «Холостяка» после смертельного ДТП

В России и мире

Белый медведь напал на оленевода в Якутии
Культура

В Благовещенске открылась выставка работ Анатолия Тахаева

Общество 2

В Благовещенске водителя, наехавшего на подростков, лишили прав на год
Комментарии
Показать все (1)
  • ВиталийН

    ВиталийН
    3 часа назад

    Мэр, наверное, думает: куда же я полез ! Сидел бы тихо и осваивал объёмы работ. А теперь мне каждый день на мозги капают !

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь