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7октября
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сегодня, 14:03 4

В Белогорске изъяли более ста килограммов мяса неизвестного происхождения

В Белогорске изъяли более ста килограммов мяса неизвестного происхождения
Фото: pixabay.com

На одной из торговых баз Белогорска инспекторы управления Россельхознадзора по Амурской области обнаружили и изъяли потенциально опасную продукцию. Три наименования субпродуктов, четыре вида мясных изделий, свежую свинину и говядину общим весом 117 килограммов без ветеринарно-сопроводительных документов и клейм ветеринарно-санитарной экспертизы пыталась продать местная жительница.

В отношении нарушительницы составили протокол об административном правонарушении с назначением денежного штрафа. Продукция снята с реализации и помещена на хранение с последующим уничтожением, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.

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#закон #здоровье

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Комментарии
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  • ВиталийН

    ВиталийН
    3 часа назад

    Если вы считаете, что быть ветеринаром просто, то посмотрите фильм "Просто ужас!" от 1982 года. Или можете почитать рассказ-основу Юрия Сотника.

  • Leg

    Leg
    2 часа назад

    ну и отдайте в приют собачий. новостью ниже - они помощи просят. но у нас всё как всегда наверное будет - так не достанься же ты мясо ни кому!

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    Вот именно. Это дикость уничтожать, когда животные голодают.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Головой думайте. Прежде, чем писать про отдайте другим.

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