В Белогорске изъяли более ста килограммов мяса неизвестного происхождения

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На одной из торговых баз Белогорска инспекторы управления Россельхознадзора по Амурской области обнаружили и изъяли потенциально опасную продукцию. Три наименования субпродуктов, четыре вида мясных изделий, свежую свинину и говядину общим весом 117 килограммов без ветеринарно-сопроводительных документов и клейм ветеринарно-санитарной экспертизы пыталась продать местная жительница.

В отношении нарушительницы составили протокол об административном правонарушении с назначением денежного штрафа. Продукция снята с реализации и помещена на хранение с последующим уничтожением, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.

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