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На трассе в Амурской области загорелся грузовик с зерном

На трассе в Амурской области загорелся грузовик с зерном
Фото: @amurskiespasateli

В Приамурье пожарные потушили автомобиль МАЗ-538, который загорелся на дороге. В кузове водитель грузовика перевозил пшеницу.

Сообщение о возгорании грузовой машины с прицепом поступило вчера вечером. На место происшествия выехала дежурная смена пожарного поста села Куприяновка Завитинского района.

По словам водителя, возле железнодорожного моста, в восьми километрах от села Куприяновка, прямо на ходу он почувствовал запах дыма в кабине. Пока мужчина пытался определить источник задымления, кабина загорелась. Водитель остановил машину, снял клеммы с аккумулятора и с помощью огнетушителя и земли попытался сбить огонь. Пожарных вызвали проезжающие мимо водители. Телефон мужчины остался в кабине и сгорел, поэтому сам он вызвать спасателей не смог.

Пожарным удалось локализовать огонь, а ещё через две минуты — ликвидировать открытое горение. Кабина автомобиля оказалась полностью уничтожена огнём. Зато пожарным удалось спасти прицеп с 32 тоннами пшеницы.

Предварительной причиной возгорания названо замыкание электропроводки, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#пожары #происшествия

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