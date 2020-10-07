Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:31 5

В Благовещенске проверяют соблюдение масочного режима

В Благовещенске проверяют соблюдение масочного режима
Фото: благовещенск.рф

Сотрудники Роспотребнадзора и управления потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска 6 октября провели совместный рейд по объектам розничной торговли в областном центре. Специалисты проверяли соблюдение масочного режима посетителями и сотрудниками торговых точек, наличие средств дезинфекции, проведение санитарной обработки.

В число прошедших проверку объектов попали торговые центры «Большой» и «Максимум», супермаркет «Авоська» и другие магазины, сообщили в пресс-службе администрации города.

– Управлением потребительского рынка совместно с Роспотребнадзором, с сотрудниками полиции проводятся регулярные рейды, в ходе которых проверяется соблюдение масочного режима и всех санитарных правил: проведение термометрии, дезинфекции помещений. Проверки показывают, что в целом правила соблюдаются, но есть небольшие замечания к посетителям, они немного расслабились, – отметил специалист управления потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска. – Средства защиты на входе есть, маски продаются, дезинфекция проводится. Когда покупатель заходит в отдел за покупкой, продавец должен его проконтролировать, попросить надеть маску и в случае неисполнения просьбы отказать в обслуживании. У нас в здании около 200 собственников. Все распоряжения Роспотребнадзора мы доводим до предпринимателей, просим соблюдать масочный режим и все необходимые меры, чтобы не допустить распространение коронавируса, – рассказала гендиректор управляющей организации торгового центра Галина Галимова. По итогам проверки вынесены устные предупреждения. Нарушителям санитарно-эпидемиологических требований грозят штрафы. Так, за несоблюдение масочного режима физическим лицам предусмотрено наказание от 1 до 10 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 100 до 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что проверки не носят единичный характер. Проверяются все торговые объекты города, а также предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

Просмотров всего: 1028

#коронавирус

распечатать


В России и мире

Инфекционист советует заболевшим COVID-19 следить за уровнем кислорода в крови
В России и мире

Стала известна стоимость российской вакцины от COVID-19
В России и мире

В США мужчина два раза переболел COVID-19 с разными симптомами
Коронавирус 1

В Амурской области выявили 42 новых случая COVID-19
Комментарии
Показать все (5)
  • zmeika

    zmeika
    3 часа назад

    А на транспорте уже давно никто и ничего не соблюдает к сожалению и никого не штрафуют! Зачем и для кого какие-то законы принимаются? кто будет контролировать их исполнение и принимать меры воздействия? Трудно приучить народ к порядку... печально! Тем не менее, уровень заболевших растет с каждым днем!

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    В автобусах каждый 4й без маски, в торговых центрах та же картина. А если взять во внимание правильное ношение маски то это соблюдает только каждый 10 если не меньше.

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    В клубах и барах как быть?

  • 28ups

    28ups
    50 минут назад

    уже много раз вирусологи говорили и по ЦТ и в передачах, что ТОЛКУ ОТ МАСОК НОЛЬ!!! но роспотребнадзор какой то деревянный что ли...

  • El Antonio

    El Antonio
    2 минуты назад

    "по ЦТ и в передачах". Не смешно. Экспертом может признаваться учёный, написавший по данной теме работу. И то эксперты чаще других подпадают под власть эффекта самонадеянности (overconfidence effect). Особенно если им советуют что-то сказать. Ни один эксперт не предсказал мировой кризис, т. н. пузырь, etc.

    Объясните мне следующее: лекарств нет ни у кого, но одни страны справляются явно лучше других. Как?

    https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30134-X/fulltext

Показать все (5)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь