В Благовещенске проверяют соблюдение масочного режима

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Сотрудники Роспотребнадзора и управления потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска 6 октября провели совместный рейд по объектам розничной торговли в областном центре. Специалисты проверяли соблюдение масочного режима посетителями и сотрудниками торговых точек, наличие средств дезинфекции, проведение санитарной обработки.

В число прошедших проверку объектов попали торговые центры «Большой» и «Максимум», супермаркет «Авоська» и другие магазины, сообщили в пресс-службе администрации города.

– Управлением потребительского рынка совместно с Роспотребнадзором, с сотрудниками полиции проводятся регулярные рейды, в ходе которых проверяется соблюдение масочного режима и всех санитарных правил: проведение термометрии, дезинфекции помещений. Проверки показывают, что в целом правила соблюдаются, но есть небольшие замечания к посетителям, они немного расслабились, – отметил специалист управления потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска. – Средства защиты на входе есть, маски продаются, дезинфекция проводится. Когда покупатель заходит в отдел за покупкой, продавец должен его проконтролировать, попросить надеть маску и в случае неисполнения просьбы отказать в обслуживании. У нас в здании около 200 собственников. Все распоряжения Роспотребнадзора мы доводим до предпринимателей, просим соблюдать масочный режим и все необходимые меры, чтобы не допустить распространение коронавируса, – рассказала гендиректор управляющей организации торгового центра Галина Галимова. По итогам проверки вынесены устные предупреждения. Нарушителям санитарно-эпидемиологических требований грозят штрафы. Так, за несоблюдение масочного режима физическим лицам предусмотрено наказание от 1 до 10 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 100 до 300 тысяч рублей.



Стоит отметить, что проверки не носят единичный характер. Проверяются все торговые объекты города, а также предприятия общественного питания и бытового обслуживания.