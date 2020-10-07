Сегодняшняя ночь открыла в области сезон минусовых температур
Амурский гидрометцентр сообщает, что в ночь на 7 октября почти на всей территории Амурской области температура воздуха опустилась ниже нуля. По югу области температура воздуха ночью была -1°С …-4 °С, по северу до -8 °С. В Благовещенске сегодня ночью похолодало до -1,6°С. Положительные значения синоптики зафиксировали только в Михайловском и Архаринском районах, там было +0,7°С…+0,9°С.
Нужно сказать, что в этом году период холодов несколько отодвинулся – традиционно с начала 2000-х первый минус приходился на период с 29 сентября по 4 октября. Однако, бывало, что холода приходили и позднее – например, в 2009 в Благовещенск первые заморозки пришли в ночь на 15 октября.
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