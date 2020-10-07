Сегодняшняя ночь открыла в области сезон минусовых температур

Нужно сказать, что в этом году период холодов несколько отодвинулся – традиционно с начала 2000-х первый минус приходился на период с 29 сентября по 4 октября. Однако, бывало, что холода приходили и позднее – например, в 2009 в Благовещенск первые заморозки пришли в ночь на 15 октября.