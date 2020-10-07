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7октября
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сегодня, 12:06 0

В ДТП в центре Благовещенска пострадал ребенок

В ДТП в центре Благовещенска пострадал ребенок
Фото: pixabay.com

Вечером 6 октября в Благовещенске на улице 50 лет Октября произошла авария, в которой пострадал четырёхлетний мальчик, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский»

Женщина-водитель автомобиля Mazda Verissa не выдержала безопасную дистанцию движения и врезалась в Toyota Allion. Водитель Toyota не справился с управлением и от столкновения вылетел на встречную полосу. В это время там ехал автомобиль Lada Largus, на заднем сидении которого сидел ребенок в специальном удерживающем устройстве. От силы столкновения Lada была сильно повреждена, и мальчик получил травмы.

С начала 2020 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 887 аварий из-за несоблюдения дистанции. В этих ДТП пострадали три ребенка. Они получили травмы различной степени тяжести.

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#ДТП #происшествия

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